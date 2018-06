Vitesse, gaz, tabac : ce qui va changer au 1er juillet

Si la réduction de la vitesse de 90 à 80km/h est le principal changement qui va s'opérer à partir du 1er juillet, d'autres modifications sont à prévoir, avec notamment une hausse du prix de certaines marques de tabac.

Passage de 90 à 80km/h

Mesure controversée, le passage de 90 km/h à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central entrera en vigueur le 1er juillet.

Augmentation du prix des cigarettes et du tabac à rouler

Certaines marques de cigarettes dont le prix était resté aux alentours de 7,50 euros le paquet lors de la dernière hausse en mars vont voir leur prix augmenter à 7,70 ou 7,80 euros. Le site légifrance a publié la liste de toutes les références de tabac pour savoir quelle marque va augmenter. Il rappelle également que pour aboutir à un paquet à 10 euros d'ici 2020, leur prix augmentera de 50 centimes en avril et en novembre 2019, ainsi qu'en avril 2020, et de 40 centimes en novembre de la même année.

Hausse du gaz de 7,45%

Les tarifs réglementés de vente du gaz appliqués par Engie à moins de 5 millions de clients vont augmenter de 7,45% en moyenne au 1er juillet, reflétant une hausse des cours sur les marchés, a annoncé le gouvernement.

La commission de régulation de l'énergie (CRE) avait évoqué une possible progression de 6,5% au 1er juillet. Mais la hausse est finalement plus importante car les cours ont continué à progresser depuis. Les tarifs réglementés du gaz sont amenés à prochainement disparaître en France.

Meilleure protection pour les clients sur les forfaits touristiques

Un décret prévoit que les opérateurs de vente de voyages et de séjours forfaitaires devront mieux informer les clients. Ils auront l'obligation, entre autres, de détailler si le logement et les repas sont compris, si les visites et les excursions sont intégrées dans le prix total du voyage ou s’il existe un nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage. Les caractéristiques et la catégorie de l’hébergement ainsi que la langue dans laquelle les services sont fournis seront également indiqués. Vous pouvez retrouver le détail du décret sur le site service-public.fr.