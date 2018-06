Furieux, un militant d'extrême droite dégrade une banderole aux couleurs LGBT

Alors que la Marche des fiertés se tient ce samedi, à partir de 14h, un individu a été interpellé la nuit dernière, à Paris. Il est accusé d'avoir dégradé l'une des banderoles aux couleurs de la cause LGBT, accrochées devant l'Assemblée nationale.

Une information confirmée par une source policière à nos confrères de France info.

Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a tweeté que l'individu en question «se revendique militant d’extrême droite et anti LGBT». Et de préciser que l'Assemblée nationale portera plainte «dans les plus brefs délais».

Les-dites banderoles ont été installées en soutien à l'engagement de l'Assemblée nationale contre les discriminations.

Une des banderoles arc-en-ciel pavoisant l’Assemblée nationale a été dégradée cette nuit. L’auteur de cet acte de vandalisme a été interpellé. Il se revendique militant d’extrême droite et anti LGBT. L’Assemblée nationale portera plainte dans les plus brefs délais. — François de Rugy (@FdeRugy) 30 juin 2018

Plus tôt dans la semaine, des passages piétons recouverts d'arc-en-ciel avaient été vandalisés à maintes reprises dans le 4e arrondissement de Paris. Des actes condamnés par la maire de Paris, Anne Hidalgo.