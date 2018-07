Le Panthéon ouvre ses portes à Simone Veil

Un an après sa mort, Simone Veil sera ce dimanche la cinquième femme à entrer au Panthéon. C'est à la mi-journée que les cercueils de Simone et Antoine Veil entreront dans l'imposant édifice néo-classique qui siège en plein Quartier latin à Paris.

Ils seront accompagnés par la famille et par le chef d'Etat Emmanuel Macron, qui aura présidé sur le parvis la cérémonie. Pour l'occasion, l'Elysée et le Centre des monuments nationaux ont mis en scène une cérémonie solennelle forte en symboles. Elle rassemblera un millier d'invités, dont les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, les membres du gouvernement et de nombreux élus.

Le 30 juin 2017, la France apprenait avec une forte émotion le décès, à 89 ans, de l'ancienne déportée, ministre de la Santé et présidente du Parlement européen, l'une des personnalités préférées de l'hexagone.

Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron annonçait que Simone Veil serait accueillie au Panthéon, la nécropole laïque des «grands hommes» français. Elle n'y reposera pas seule puisque le président a accepté que son époux Antoine, décédé en 2013, soit à ses côtés, ce qui en fera le troisième couple à être inhumé au Panthéon.

«Maman n'a jamais pensé qu'elle serait au Panthéon. Le seul dans le couple à imaginer que Maman pourrait rentrer au Panthéon, c'était notre père», avait témoigné récemment Jean Veil, l'aîné de leurs trois fils. «Il nous avait dit, sous forme de boutade, que ce serait bien d'avoir un lit à deux places, et qu'il n'était pas question, après 67 ans de vie commune, qu'on les sépare», avait-t-il ajouté sur CNews.

Emmanuel Macron se recueillant devant le cercueil de Simone Veil lors de l'hommage aux Invalides, le 5 juillet 2017[ALAIN JOCARD / AFP/Archives]

Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, prononcera en fin de matinée un discours d'une quinzaine de minutes avant une minute de silence et une Marseillaise chantée par Barbara Hendricks.

L'imposant portail s'ouvrira alors pour laisser entrer Simone et Antoine Veil, dont les cercueils seront exposés jusqu'à lundi. Ils seront alors descendus, en présence de la famille, dans la crypte où ils reposeront à proximité de Jean Moulin, André Malraux et Jean Monnet, le «père de l'Europe».

L'entrée au Panthéon est «un immense honneur», a reconnu Pierre-François Veil, le second fils encore vivant, à Madame Figaro. Mais c'est aussi «un second arrachement» parce que «nous devons désormais partager notre mère» et que «le Panthéon et sa crypte n’incitent guère à la conversation intime».

«Combats du siècle»

L'hommage a débuté vendredi, après la sortie des cercueils de Simone et Antoine Veil du cimetière du Montparnasse. Ils ont été exposés durant deux jours dans la crypte du Mémorial de la Shoah, dont Simone Veil a été l'un des membres fondateurs.

Cette crypte tient lieu de tombeau symbolique aux six millions de juifs morts sans sépulture durant la Seconde guerre mondiale, au cours de laquelle Simone Veil, déportée à 16 ans, perdra ses parents et son frère, comme elle le raconte dans son autobiographie «Une vie».

Dimanche matin, le cortège funèbre, escorté par des motards de la Garde républicaine, traversera la Seine et le Quartier latin. Puis, portés à l'épaule, les cercueils remonteront la rue Soufflot jusqu'au Panthéon sur une moquette bleu, «couleur de la paix, de l'ONU et bien sûr de l'Europe», précise l'Elysée. Il s'arrêtera à trois reprises pour des chants, dont celui «des marais» ou «des Déportés».

Lors de l'hommage aux Invalides, Emmanuel Macron avait salué les «combats du siècle» dernier menés par Simone Veil. Notamment sa «bataille pour que cessent les conditions sordides et meurtrières dans lesquelles se déroulaient les avortements» lorsque, ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing, elle avait porté en 1974 la loi sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

«Vous avez, madame, prodigué à notre vieille Nation des dons qui l'ont faite meilleure et plus belle», avait résumé le président.

Simone Veil est la cinquième femme à être inhumée au Panthéon, qui sera exceptionnellement ouvert gratuitement du 1er au 8 juillet.