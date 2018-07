Simone Veil et son époux sont entrés au Panthéon ce dimanche : revivez la cérémonie

Un an après sa mort, Simone Veil a été ce dimanche la cinquième femme à entrer au Panthéon. C'est à la mi-journée que son cercueil et celui de son époux Antoine sont entrés dans l'imposant édifice néo-classique qui siège en plein Quartier latin à Paris.

Tous d'eux ont d'abord été exposés durant deux jours dans la crypte du Mémorial de la Shoah, dont Simone Veil a été l'un des membres fondateurs.

Retrouvez ci-dessous l'intégralité de notre live :

12h10: Les cercueils reposeront sous la nef pendant deux jours, puis seront descendus à la crypte lundi.

12h09 : Emmanuel Macron prend le temps de saluer Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que leurs compagnes Carla Bruni et Julie Gayet. Les cercueils vont désormais entrer sous la nef du Panthéon.

12h07 : La minute de silence est habitée de sons captés à Auschwitz-Birkenau cette semaine.

12h04 : Place à « La Marseillaise».

12h : Le chef de l'État conclut son discours par le traditionnel «Vive la République, vive la France».

11h57 : Le Président n'oublie pas l'époux de la combattante : «Il n'était pas pensable que Simone repose sans Antoine», haut fonctionnaire « [...] qui mit son talent son amour, au service des batailles menées par Simone».

11h54 : Sous les applaudissements de la foule, Emmanuel Macron parle de «la vérité de l'Histoire et de la vérité du martyr juif». Il ajoute : « Martyrsée par les SS, Simone Veil ne renonça jamais à sa dignité».

11h44: Emmanuel Macron tient également à rendre hommage à Madame Yvonne Jacob, la mère de Simone Veil, morte en mars 1945 « dont l'exemple inspira le combat de Simone Veil pour les femmes».

11h41 : Le Président évoque René Cassin, combattant de la paix et des droits de l'homme. Simone Veil et son époux reposeront dans le caveau numéro 6, aux côtés de René Cassin, Jean Monnet, Jean Moulin et André Malraux.

11h38 : Il rend hommage à celle « qui a permis que l'humanité l'emporte sur la barbarie».

11h37: Emmanuel Macron prend la parole.

La France aime Simone Veil. Elle l’aime dans ses combats, toujours justes et nécessaires.#SimoneVeil pic.twitter.com/6KYn1zuI3R — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 juillet 2018

11h 35: Les 92 choristes de l'Opéra Comique interprètent le «Chant des Marais» juste avant le discours d'Emmanuel Macron

11h32 : Emmanuel Macron et la Première dame Brigitte Macron vient d'arriver et saluent la famille de Simone Veil.

11h26 : Le choeur des enfants interprète une émouvante version de «Nuit et Brouillard» de Jean Ferrat en langage des signes.

11h24 : Emmanuel Macron devrait s'exprimer dans quelques minutes.

11h19 : Les voix des choristes de la Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique accompagnent le cortège funéraire.

11h12 : Le long du parcours de la Garde républicaine, des panneaux retraçant les plus grands moments de la vie de Simone Veil ont été disposés.

La montée des deux cercueils vers le Panthéon se fera en passant devant 21 panneaux retraçant la vie de Simone Veil, de son adolescence jusqu'à son entrée à l'Académie française pic.twitter.com/1XEAxYqsdM — Nicolas Raffin (@Nico_Raffin) 1 juillet 2018

11h05 : La foule s'est tu et la voix de Simone Veil résonne grâce au texte « Je suis juive».

11h04 : Les porteurs de la Garde républicaine montent la rue Soufflot en direction du Panthéon avec les dépouilles d'Antoine et Simone Veil sous les applaudissements de la foule.

11h : La cérémonie débute avec un solo de violoncelle.

10h45 : La famille de Simone Veil, notamment ses petites-filles, est également présente.

10h40 : En bas de la rue Soufflot, les deux cercueils d'Antoine et Simone Veil ont été positionnés devant la photo de celle qui avait été déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans.

10h35 : Au tour de François Hollande de partager quelques mots sur Simone Veil. « Elle représente une idée de l'humanité. [...] C'est une femme en laquelle beaucoup de femmes se reconnaissent, mais également beaucoup d'hommes ».

10h30 : L'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy vient d'arriver avec sa femme Carla Bruni. Il a également tenu à rendre hommage à Simone Veil, mais également à son mari. Il déclare avoir « toujours été bouleversé par l'amour d'Antoine pour sa femme».

10h25 : Les deux cercueils de Simone et Antoine Veil viennent de quitter le Mémorial de la Shoah en direction du Panthéon.

10h05 : Le discours d'Emmanuel Macron durera environ 15 minutes et sera suivi d'une minute de silence, puis de «La Marseillaise», chantée par Barbara Hendricks, accompagnée par le choeur de l'armée française.

9h50 : Malgré les fortes chaleurs, la foule est déjà amassée rue Soufflot. Dans un peu plus d'une heure, le Président de la République Emmanuel Macron devrait s'exprimer sur le parvis du Panthéon.