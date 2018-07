Il enferme son bébé chez lui pour aller faire la fête, puis va se plaindre, ivre, à la police

Sa femme de sortie avec des amies, un homme de 30 ans devait garder leur petite fille le temps d'une soirée. Celui-ci n'a pourtant pas résisté au besoin d'aller faire la fête, laissant le bébé enfermé dans l'appartement.

De retour au domicile conjugale, la femme, âgée de 30 ans également, trouve la porte close. Elle appelle alors la police de Saint-Brieuc, qui arrive sur place avec les pompiers aux alentours de 3 heures dans la nuit de samedi à dimanche. La maman explique que sa fille de 18 mois est censée se trouver à l'intérieur et que son compagnon l'a enfermée pour sortir.

La porte de l'appartement est fracturée par les secours, qui trouvent l'enfant en bonne santé, raconte Ouest France.

Alcoolisé, il va en voiture au commissariat

Quelques heures plus tard, le comissariat du quartier reçoit la visite d'un homme ivre et en colère. Il a retrouvé la porte de son logement cassée en rentrant de soirée (sa femme s'était faite héberger chez une amie). Les policiers constatent qu'il s'agit d'un père de la fillette et lui demandent comment il est venu au commissariat. Celui-ci indique avoir pris sa voiture.

Il est alors placé en garde à vue, pour délaissement d'enfant et conduite en état alcoolique. Ressorti libre, il attend la décision du procureur pour de possibles poursuites judiciaires.