Paris : quelles sont les 5 règles à respecter pour circuler en trottinette électrique dans la capitale ?

Un nouveau moyen de transport individuel, pratique et facile à utiliser, qui pourrait bien devenir une alternative très crédible, face à un service Vélib' ralenti. Pourtant, ni la législation actuelle, ni les règles de circulation ne sont adaptées pour l'utilisation de ce nouvel engin motorisé.

Quelles sont les règles pour circuler – en toute sécurité et en toute légalité – dans les rues de la capitale ? Voici cinq bonnes pratiques à adopter, pour respecter le code de la route et ne pas déranger les piétons, sans se mettre en danger.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est strictement interdit d'utiliser une trottinette électrique sur les voies ouvertes à la circulation publique. Pas question donc de se retrouver entre deux voitures au feu rouge, ni de les doubler en cas de bouchons en plein Paris. Pour info, les vélos sont les seuls véhicules non immatriculés autorisés sur la route.

En revanche, une tolérance sera accordée aux trottinettes électriques, afin que les conducteurs puissent emprunter la voie des bus. Seule solution viable pour eux à Paris. Leur présence sur les pistes cyclables, normalement uniquement réservées aux vélos, sera également acceptée.

Les trottinettes Lime peuvent atteindre les 40 km/h, mais selon la législation en vigueur, rappelée récemment par la gendarmerie nationale, tout véhicule dépassant les 25 km/h doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministère de l'Intérieur «en vue d'une immatriculation». Or, la trottinette Lime n'est pas immatriculée, donc son conducteur sera tenu de ne pas dépasser les 25 km/h.

Bonjour @LimebikeF Pour que votre service de mobilité soit bien accepté il convient que vous respectiez les règles élémentaires d'usage de l'espace public, et ce alors que nous sommes en plein débat au conseil de Paris sur le handicap. https://t.co/0xJ7Q3e5ie

Normalement, les trottinettes ont le droit d'emprunter les trottoirs, au même titre que les piétons, mais uniquement si elles ne sont pas motorisées. Auquel cas, le conducteur d'une trottinette devra, selon la gendarmerie nationale, «respecter les feux réservés aux piétons», «emprunter les passages protégés» et «rouler à une allure modérée».

Or, dans le cas de la trottinette Lime, intégrée au groupe des deux-roues motorisées grâce à son moteur électrique, elle sera tolérée sur les trottoirs parisiens, mais à l'unique condition de ne pas dépasser les 6 km/h sur les trottoirs.

Même si porter des protections – telles que le casque, les genouillières et les coudières – n'est pas obligatoire, c'est vivement conseillé. Le casque sera le meilleur allié du trottinettiste en cas d'accident, surtout s'il partage principalement sa route avec les conducteurs de bus.

Quant aux associations d'utilisateurs, elle recommande de porter également un gilet fluorescent – dit «de haute visibilité» – pour être bien vu de tous.

Enfin, au même titre que le piéton sur le trottoir, ou le vélo dans un couloir de bus, le conducteur de la trottinette électrique sera tenu de respecter le code de la route, les feux rouges, les sens interdits ou encore la priorité à droite.

Sachez d'ailleurs qu'un comportement dangereux au volant d'une trottinette électrique sera passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende.

#MardiConseil Pratique, ludique, rapide et écolo... Les #Trottinettes électriques ou « à jambes » séduisent de plus en plus de citadins… mais attention à ne pas faire n'importe quoi avec vos bolides ! pic.twitter.com/oxjmL6yHyt

— GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 15 mai 2018