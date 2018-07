Que faire pour se protéger de la canicule ?

Voici les principaux conseils à suivre pour préserver au mieux sa santé et celles de ses enfants pendant les épisodes caniculaires.

Boire de l'eau

La règle fondamentale, c’est de boire de l’eau. Beaucoup de préférence et sans attendre d’avoir soif. Entre 1 litre et demi et 2 litres par jour minimum, sauf si sous avez des contre-indications de la part de votre médecin traitant. L’alcool, qui favorise la déshydratation, ainsi que le café, le thé et les sodas, qui augmentent l’envie d’uriner, sont à proscrire.

Se rafraîchir régulièrement

Il faut aussi penser à se rafraichir régulièrement. Cela passe par la prise de douches ou de bains frais plusieurs fois par jour. Une fois sorti de l’eau, séchez-vous seulement un minimum. Si vous n’avez pas accès à un point d’eau, essayez de compenser en passant 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais. Un supermarché fera très bien l’affaire. Pensez également à acheter un brumisateur toujours très pratique.

Eviter le soleil

C’est sans doute une lapalissade mais un homme averti en vaut deux : évitez de vous exposer au soleil aux heures les plus chaudes. En temps normal, le créneau horaire à éviter s'étend de 11h à 16h. En période de canicule, cette recommandation est en vigueur jusqu’à 21 heures. Si vous ne pouvez pas faire autrement, pensez à protéger votre tête et à porter des vêtements amples et clairs.

Provoquer des courants d'air

Chez vous, n’hésitez pas à ouvrir plusieurs fenêtres pour provoquer des courants d’air. Faites-le au moment où le soleil n’est pas encore à son zénith c’est-à-dire tôt le matin ou tard le soir. Enfin, pour conserver une certaine fraicheur à l’intérieur de votre domicile, fermez les volets et les rideaux au moins pendant la journée.