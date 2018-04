La bataille de l'opinion est peut-être en passe de basculer au profil des cheminots. Dans un sondage IFOP Fiducial réalisé pour CNEWS le 3 et 4 avril, 46% des français trouve ce mouvement de grève justifié soit 4 points de plus qu'il y a trois semaines. Par ailleurs plus de 70 % des Français estiment que le gouvernement ne cédera pas.