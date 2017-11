80 ans et priée de rentrer chez elle au milieu de la nuit «

C'était le 24 octobre dernier : une habitante d'une petite commune du Morbihan de 80 ans est admise aux urgences de l'hôpital de Vannes : affaiblie, elle ne s'alimente plus et souffre de vomissements. Après examen et radio, on lui demande de rentrer chez elle au milieu de la nuit alors qu'elle avait commencé sa nuit et que personne ne l'attend chez elle. L'hôpital estime avoir suivi la procédure, la vieille dame et sa famille veulent tirer la sonnette d'alarme.