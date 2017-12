À Croisilles, des migrants intégrés avec succès «

C'est aujourd'hui la journée internationale des migrants. L'occasion idoine pour revenir sur l'histoire d'un village du Pas-de-Calais. il y a un an, la commune de Croisilles ouvrait un centre d'accueil et d'orientation pour migrants, provoquant la colère des habitants. Aujourd'hui, le centre d'accueil est toujours en activité, et les migrants qui y vivent sont parfaitement intégrés à la vie de la commune. Reportage sur place avec Damien Deparnay et Thomas Desmarchelier.