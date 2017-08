Direction Saint-Omer pour embarquement immédiat en bacôve, une embarcation traditionnelle du marais audomarois. Il fut un temps où on y transportait des vaches. Aujourd'hui, ce sont les touristes qui s'y bousculent. Reportage et promenade en bateau au fil de l'eau entre ville et milieu naturel préservé avec Marie Fortunato et Adrien Portron.