Dans le Nord, des maires en galère «

Le congrès des maires de France s'ouvre aujourd'hui à Paris, et les élus locaux ont beaucoup à dire au gouvernement et à Emmanuel Macron. Baisse des dotations, suppression de la taxe d'habitation et des contrats aidés : les sujets de mécontentement sont nombreux, et surtout pour les maires des petites communes rurales. Nos équipes ont rencontré l'un d'entre eux, dans le Nord. Un reportage de Damien Deparnay et Thomas Desmarchelier.