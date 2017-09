Les députés "Constructifs" se retrouvent en séminaire mercredi 6 et jeudi 7 septembre à Trouville dans le Calvados pour réfléchir à l'avenir de leur groupe, composé d'une vingtaine d'UDI et d'une douzaine de LR, et tenter de définir une identité propre, malgré les dissensions déjà apparues.