Puisseguin : un rapport, deux ans après la collision «

Le 23 octobre 2015, 43 personnes trouvaient la mort dans une collision entre un poids lourd et un autocar à Puisseguin en Gironde. Près de deux ans après le drame, le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) remet enfin ses conclusions.

Ce rapport du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) préconise de renforcer les normes de construction des autocars, notamment la tenue des matériaux au feu. Les experts du BEA-TT notent que la cause directe de l'accident est une perte de contrôle du poids-lourd entré en collision avec l'autocar, et que le camion était équipé d'un réservoir supplémentaire de gazole non homologué, tandis que les dispositifs de sortie de secours et de désenfumage du car étaient difficiles à actionner. Les explications de Julien Desvages.