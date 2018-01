Affaire Dupont de Ligonnès : opération de police dans un monastère «

Une opération de police a eu lieu ce mardi 9 janvier au matin autour d’un monastère de Roquebrune-sur-Argens, ville où Xavier Dupont de Ligonnès a été aperçu pour la dernière fois le 15 avril 2011. Le signalement d’un homme a été transmis à la PJ. Cet homme ressemblerait au père recherché pour avoir exécuté sa famille au printemps 2011, à Nantes. Aucune interpellation n'a eu lieu.

Sept ans après, le mystère demeure. Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d’avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants est toujours introuvable. Parfois signalé en Afrique, plus tard en Thaïlande, les enquêteurs ont traité plus de 1 000 signalements en 7 ans. En vain.

Roquebrune-sur-Argens, dernière trace laissée par Dupont de Ligonnès

Mais un signalement a interpellé plus que de mesure les enquêteurs en charge de l’affaire. Xavier Dupont de Ligonnès aurait été aperçu dans le Var. Plus précisément à Roquebrune-sur-Argens, assistant à la messe du monastère Saint-Désert-des-Carmes. D’après Ouest-France, ce signalement a donné lieu ce mardi 9 janvier à une intervention de police autour de ce monastère.

Celui qui est soupçonné d’avoir éliminé méticuleusement toute sa famille avant de l'enterrer dans le jardin de sa maison nantaise a été aperçu pour la dernière fois dans le Var, précisément dans la ville de Roquebrune-sur-Argens, sur le parking d’un hôtel Formule 1 qu’il venait de quitter après une nuit de cavale. C’est les dernières images de l’homme, sur une caméra de vidéosurveillance, que les enquêteurs ont à leur disposition.

Opération de police au petit matin

Depuis, les questions demeurent. Le père a-t-il mis fin à ses jours ? Est-il encore aujourd’hui en cavale ? En France ? A l’étranger ? Il y a quelques jours, des témoins pensent avoir reconnu Xavier Dupont De Ligonnès près de ce monastère du Var où les moines ont fait vœu de silence.

Le monastère, contacté par CNEWS, confirme qu'une opération de police a eu lieu, mais dément avoir hébergé Xavier Dupont de Ligonnès.

Au petit matin, très discrètement des policiers de la PJ de Nantes, assistés de leurs collègues de Toulon, ont investi les alentours du lieu pour effectuer des vérifications. Le but pour les enquêteurs est de vérifier l’identité de l’ensemble des occupants du monastère. Avec pour espoir, d’enfin retrouver la trace de l’un des hommes les plus recherchés de France.