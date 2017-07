Affaire Grégory : Murielle Bolle entame une grève de la faim «

-Murielle Bolle, témoin clé de l'affaire Grégory en 1984, aujourd'hui soupçonnée d'enlèvement et placée en détention provisoire, a entamé jeudi midi une grève de la faim pour "dire son innocence" et "protester contre son placement en détention", a indiqué l'un de ses avocats. Mise en examen et écrouée depuis une semaine, cette femme de 48 ans "est très abattue" et a des "pensées suicidaires", a précisé Me Christophe Ballorin, confirmant une information du quotidien régional le Bien Public.