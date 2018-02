Affaire Seznec : les fragments d'os retrouvés sont ceux d'un animal «

L'affaire Seznec n'est finalement pas relancée. Les fragments d'os retrouvés sont ceux d'un animal.

Les fragments d'os retrouvés dans l'ancienne maison de la famille Seznec à Morlaix (Finistère) sont "ceux d'un animal" et non ceux de Pierre Quéméneur porté disparu il y a près d'un siècle une source proche de l'enquête.

Cette découverte lors de fouilles privées le weekend dernier avait relancé les espoirs d'élucider l'une des plus retentissantes énigmes judiciaires en France. Sans preuves et sans aveux, Guillaume Seznec avait été condamné en 1924 au bagne à perpétuité pour le meurtre un an plus tôt de Pierre Quémeneur, conseiller général du Finistère, avec lequel il était associé en affaires, ainsi que pour des faux en écriture.

Mais le corps du conseiller général n'a jamais été retrouvé. C'est pour tenter d'élucider cette énigme qu'un ancien avocat de la famille, Denis Langlois, et l'auteur d'un livre sur l'affaire, Bertrand Vilain, ont lancé des fouilles dans un ancien cellier de la maison où l'élu aurait, selon eux, été tué involontairement par l'épouse du condamné après des avances.