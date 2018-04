Onze personnes soupçonnées d'avoir participé à la violente agression d'une policière en marge d'une soirée de Nouvel an à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, ont été mises en examen.

Il s'agit de dix hommes et une femme âgés de 16 et à 20 ans. Parmi eux, six sont accusés d'avoir roué de coups la policière, un d'avoir filmé la scène, une de l'avoir diffusée, et trois de ne pas être être intervenus.