Depuis ce jeudi 1er mars, les propriétaires d'Airbnb font face à une nouvelle réglementation plus restrictive. Ils doivent maintenant déclarer leurs activités obligatoirement, payer une taxe touristique, et surtout respecter un nombre maximal de jours de location de leurs logements. Exemple à Bordeaux, avec le eportage d'Antoine Estève et de Jérôme Rampnoux.