Alpes-Maritimes : une avalanche fait 4 morts «

C'est l'avalanche la plus meurtrière de l'hiver : 4 morts dans les Alpes-Maritimes, à Entraunes.

Quatre skieurs de randonnée sont morts vendredi 2 mars, emportés par une avalanche, à Entraunes (Alpes-Maritimes), à quelques 2 000 mètres d'altitude et hors de tout domaine skiable alors que le risque d'avalanche était très élevé.

Le groupe de skieurs, au nombre de cinq au total, trois femmes et deux hommes, tous Français, était accompagné d'un guide qui est sain et sauf. La cinquième skieuse du groupe a été blessée et aussitôt médicalisée.

Une enquête a été ouverte pour homicides involontaires et blessures involontaires, a annoncé à l'AFP le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre. Le guide, âgé d'une soixantaine d'années, était entendu vendredi soir "dans le cadre d'une garde à vue", a déclaré ensuite le procureur arrivé sur place.