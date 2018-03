Appel à la grève à Air France pour le 23 mars «

Dix syndicats d'Air France appellent à une nouvelle journée de grève pour les salaires le 23 mars, soit un mois après la précédente qui avait conduit la compagnie à annuler un quart des vols, ont indiqué mardi des sources syndicales à l'AFP.

Les organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD) se réuniront en outre le 15 mars pour éventuellement "durcir le mouvement", ont précisé FO et SUD. La veille, le SNPL, majoritaire dans les cockpits d'Air France, mettra un terme à la consultation des pilotes pour "recourir, au besoin, à un ou plusieurs arrêts de travail" pouvant dépasser six jours.