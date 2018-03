Appel aux dons pour rénover le marégraphe de Marseille «

L'altitude maximum à Lille c'est 46 mètres, à Bordeaux 42 mètres, le point culminant à Marseille c'est 640 mètres. On le sait grâce au marégraphe construit il y a plus de 100 ans au bord de la Méditerranée parce les marées y sont faibles. Aujourd'hui l'édifice a besoin de rénovation et fait un appel aux dons via la fondation du patrimoine. Explication avec Laure Parra