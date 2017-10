Attaque au couteau à Marseille : les réactions politiques à chaud «

Un homme a attaqué à l'arme blanche des passants sur le parvis de la gare Saint Charles de Marseille en début d'après-midi ce dimanche. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, les hommes et femmes politiques français ont été nombreux à réagir à chaud.

Il est un peu plus de 13h45 ce dimanche lorsqu’un homme armé d’un couteau agresse deux jeunes femmes sur le parvis de la gare Saint Charles à Marseille. Rapidement intercepté par des militaires de l’opération Sentinelle, l’assaillant est abattu. Les deux jeunes femmes succombent également à leurs blessures avant l’arrivée des secours.

Rapidement après l’attaque, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a annoncé qu’il se rendait "immédiatement sur les lieux" tandis que le parquet de Paris a décidé d’ouvrir une enquête pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique".

Le gouvernement réagit

Tout l’après-midi, les déclarations dans les médias ou sur Twitter des hommes et femmes politiques français se sont succédées. Gérard Collomb, premier à réagir, a annoncé dans les minutes qui ont suivi l’attaque qu’il se rendait "immédiatement" sur place. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, a quant à lui tweeté "Mobilisation totale de l’État aux côtés des Marseillais. Le Ministre de l’Intérieur se rend sur place, nos forces de sécurité poursuivent les opérations de sécurité".

Plus tard dans l’après-midi, c’est le Premier ministre Édouard Philippe qui s’est exprimé sur le réseau social. "Colère et tristesse pour les victimes. Soutien aux militaires et policiers de Sentinelle qui nous protègent. Nous ne baissons pas la garde", a-t-il fait valoir.

Il aura fallu attendre le début de soirée pour que le chef de l’État réagisse à son tour à l’attaque. Sur Twitter, Emmanuel Macron s’est dit "profondément indigné par cet acte barbare". "En peine avec les familles et les proches des victimes de Marseille. Je salue les militaires de l’opération Sentinelle et les policiers qui ont réagi avec sang-froid et efficacité", a-t-il poursuivi.

L’opposition partagée entre critiques et soutien aux victimes

En meeting au Futuroscope de Poitiers, Marine Le Pen a estimé qu’il était temps que soit prise "la mesure du danger qu’encourt notre peuple" et qu’il était nécessaire "de prendre ces actes terroristes pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des actes de guerre et non pas des actes de droit commun". Gilbert Collard s’est également exprimé, via Twitter : "Plus aucune lâcheté ni des mots ni des actions avec ces ordures !", a-t-il écrit.

Christian Estrosi, maire de Nice a transmis ses "pensées pour les proches des victimes de l’attaque gare Saint Charles à Marseille" et a rendu "hommage aux militaires qui ont abattu l’assaillant". La maire de Paris Anne Hidalgo a assuré de "tout [son] soutien aux proches des deux victimes. Les Parisiens sont aux côtés des Marseillais. Nous pensons très fort à vous", a-t-elle tweeté. Martine Aubry, maire de Lille, a quant à elle déploré la répétition de ces attaques. "Encore une fois la barbarie. Les Lillois avec les Marseillais", a-t-elle sobrement déclaré.