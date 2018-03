Attaques de l'Aude : le récit détaillé par François Molins «

​Le procureur de Paris, François Molins, a tenu ce lundi une conférence de presse sur les attaques de l’Aude du vendredi 24 mars.

Avant de faire un récit détaillé des attaques, François Molins a rendu hommage au gendarme tué dans le Super U de Trèbes. « Le courage et l'engagement héroïque d'Arnaud Beltrame forcent l'admiration » a expliqué le procureur de Paris.

Lakdim était toujours suivi par les services de renseignement en mars

Radouane Lakdim, qui a assassiné quatre personnes dans l'Aude vendredi, faisait toujours l'objet d'un "suivi effectif" par les services de renseignement en mars 2018, a indiqué François Molins. Il était fiché "S" ("sûreté de l'Etat") depuis 2014, puis avait été inscrit à partir de novembre 2015 au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) en raison de ses "liens supposés avec la mouvance salafiste locale", a précisé le procureur de Paris.

La compagne de l'assaillant a crié "Allah Akbar" lors de son interpellation

La compagne du jihadiste Radouane Lakdim a crié "Allah Akbar" lors de son interpellation vendredi, mais "conteste avoir été associée au projet mortifère de son petit ami". La jeune femme âgée de 18 ans, présentée comme une "convertie", et fichée "S", n'avait plus de contacts téléphoniques avec Lakdim depuis janvier mais est soupçonnée d'avoir poursuivi des échanges via une application, a précisé le procureur François Molins. Le matin du périple sanglant de son compagnon, elle a posté une sourate promettant l'enfer aux mécréants.