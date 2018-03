Attaques de Trèbes : le terroriste abattu «

Une prise d'otage a eu lieu jeudi matin dans l'Aude, dans un supermarché à Trèbes. Les forces de l'ordre ont donné l'assaut et abattu le terroriste qui se revendiquait du groupe jihadiste Etat islamique. Au moins trois personnes sont mortes selon un dernier bilan.

17h08 : le dernier bilan fait état de 3 morts et 5 blessés,

dont 3 en urgence absolue.



Le ministre de l'intérieur, Gérard Collomb s'est rendu sur place et s'est adressé à la presse. Le terroriste était connu de la Police pour des faits de petite délinquance. Il a déclare : "Le terroriste était un petit dealer qui est passé à l'acte".

Le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé sur la prise d'otage de Trèbes depuis Bruxelles où il assistait au sommet européen. Il a notamment déclaré : "tout porte à croire qu'il s'agit d'une attaque terroriste". Il se rendra à Paris dans les prochaines heures. "Je serai dans quelques heures à Paris pour suivre et coordonner l'ensemble des mesures à prendre", a déclaré M. Macron quelques minutes avant que le dénouement de la prise d'otage ne soit connu. Il s'exprimait au début d'une conférence de presse commune avec la chancelière allemande Angela Merkel à l'issue d'un sommet européen. Le chef de l'Etat a assuré de son "soutien tous ceux qui ont eu à affronter et qui affrontent encore cette situation". "Les forces de l'ordre, en particulier de la gendarmerie, sont intervenues de manière très rapide et coordonnée après l'attaque dont ont été victimes d'abord des CRS", a précisé le chef de l'Etat. Le procureur de Paris François Molins, attendu sur place, "donnera dès que possible tous les éléments relatifs au début de cette enquête", a précisé le président. "Je veux assurer les habitants de Trèbes de l'entière mobilisation des services de l'Etat et en particulier des forces de l'ordre".

14h25 : l'assaut est donné.

L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre.

3 gendarmes ont été blessés lors de l'assaut.

Le preneur d'otages du supermarché de Trèbes est soupçonné d'avoir tué trois personnes et d'avoir blessé deux autres personnes au cours de trois attaques menées vendredi matin à Carcassonne et à Trèbes (Aude), ont expliqué à l'AFP des sources proches de l'enquête. "Le suspect a d'abord volé une voiture à Carcassonne, tuant un passager et blessant le conducteur, avant de toucher à l'épaule un CRS à proximité de la caserne située non loin de là. Ensuite, il a tué deux autres personnes au cours de la prise d'otages dans le supermarché de Trèbes", ont précisé ces sources. Vers 14H30, le suspect était toujours retranché dans le supermarché avec un gendarme pour unique otage, ont ajouté ces sources

Au moins deux personnes ont été touchées par balles vendredi matin lors d'une prise d'otages par un homme se réclamant du groupe jihadiste Etat islamique, dans un supermarché de Trèbes (Aude), près de Carcassonne, a appris l'AFP de diverses sources.

Selon les premières éléments de l'enquête, un homme "a pénétré vers 11H15 dans ce supermarché Super U et des coups de feu ont été entendus", a précisé cette source. La préfecture de l'Aude a annoncé sur Twitter que ce secteur "était interdit", demandant à la population de "faciliter l'accès aux forces de l'ordre".

La prise d'otages a commencé vers 11h00 et auparavant le preneur d'otage a ouvert le feu. Un témoin a déclaré que l'auteur des coups de feu avait crié "Allah Akbar" en rentrant dans le supermarché. Une à deux personnes auraient été touchées par balles selon la gendarmerie.

Le Premier ministre Edouard Philippe a jugé la situation "sérieuse" et a indiqué que tout laisse "à penser qu'il s'agirait d'un acte terroriste" . Près de Carcassonne, "un homme est retranché dans un supermarché avec des otages. C'est une situation sérieuse", a déclaré le chef du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Gérard Colomb a annoncé qu'il se rendait sur les lieux. La section antiterroriste a été saisie.

Une fusillade près de Carcassonne, un CRS blessé

Par ailleurs, peu avant la prise d'otage un CRS a été blessé par arme à feu à une épaule alors qu'il rentrait d'un footing avec des collègues près de la caserne de CRS de Carcassonne, vers 10h30. Il a été transporté à l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se sont déroulés à moins de dix kilomètres de cette première fusillade. La voiture de l'homme qui a tiré sur le CRS à Carcassonne (Aude) a été retrouvée sur le parking du supermarché de Trèbes.