Derniers hommages et obsèques des victimes, ce jeudi à Carcassonne et Trèbes. Edouard Philippe, accompagné des ministres de l'Intérieur, Gérard Collomb, et de la Justice, Nicole Belloubet, ont assisté aux cérémonies au lendemain de l'hommage national rendu mercredi à Paris au colonel Arnaud Beltrame.