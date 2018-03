Avalanches : le risque toujours présent «

Quatre skieurs de randonnée sont morts vendredi 2 mars, emportés par une avalanche hors du domaine skiable à Entraunes dans les Alpes-Maritimes. Une autre skieuse a été tuée également vendredi alors qu'elle descendait le célèbre sommet de la Meije dans les Hautes Alpes. Les skieurs sont de plus en plus nombreux à s'aventurer en hors-piste malgré le rappel à l'ordre des autorités et la mise en garde des pisteurs. Un reportage de Marie Aubazac et Franck Triviaux.