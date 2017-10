On dénombre en France près de 150 000 nouveaux AVC par an. Si 20% des victimes décèdent, les accidents vasculaires cérébraux sont la première cause de handicap physique chez l'adulte. A l'occasion de la journée mondiale contre l'AVC, les associations se mobilisent pour sensibiliser la population comme à Solliès-Toucas dans le Var. Reportage de Clémence Fournival.