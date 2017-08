Avec Neymar, Bercy se frotte déjà les mains «

​L'arrivée imminente de Neymar au PSG pour un montant record pourrait être "une bénédiction" pour les caisses de l'Etat, à un moment où il se serre la ceinture... à condition que le montage financier de l'opération ne lui réserve pas de mauvaises surprises.

Le ministre des Comptes public, Gérald Darmanin, n'a pas caché sa joie jeudi sur France Inter, en attendant l'arrivée à Paris de la star brésilienne pour un montant record de 222 millions d'euros :

Si effectivement Neymar vient dans un club français, alors effectivement le ministre des Comptes publics se réjouit des impôts qu'il va pouvoir payer en France. Il vaut mieux que ce joueur de football paie ses impôts en France plutôt qu'il ne les paie ailleurs.

"Le ministre a raison", a renchéri Philippe Bruneau, le président du Cercle des fiscalistes. "Des gens qui viennent dépenser de l'argent en France, c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans celui de la collectivité", a-t-il expliqué à l'AFP.

Un avis partagé par le fiscaliste Michel Taly: "Toute personne qui arrive en France pour y travailler avec une rémunération colossale, c'est une bénédiction pour le budget de la France", a-t-il indiqué à l'AFP. Selon ses calculs, si Neymar devait percevoir un salaire net de 30 millions d'euros par an, comme évoqué par la presse, le PSG verserait pratiquement une somme équivalente à l'Etat. "Dans tous les cas de figure, l'Etat toucherait plus de 30 millions" par an, répartis pratiquement à parts égales en impôt sur le revenu (15 millions) et en charges sociales (15 millions).

Des sommes qui ne sont pas négligeables à un moment où le gouvernement vient d'annuler 300 millions d'euros de crédits aux collectivités locales pour 2017, afin de diminuer les dépenses de 4,5 milliards d'ici la fin de l'année pour passer sous la barre des 3% de déficit comme il s'y était engagé auprès de Bruxelles.

En revanche, les deux fiscalistes interrogés doutent que Bercy puisse arrondir ses revenus fiscaux grâce à la clause libératoire de 222 millions qui doit être payée par la star brésilienne au Barça, sauf si le PSG lui verse une avance sur salaire pour s'en acquitter.

Des montants indécents ?

"On peut s'émouvoir du caractère indécent d'une telle rémunération, mais si personne ne s'intéressait au foot, Neymar ne serait pas payé autant", a estimé le président du Cercle des fiscalistes, ajoutant que l'Etat percevra d'autres revenus importants grâce à la TVA prélevée sur la vente des maillots.

L'ancien ministre chargé du Budget Christian Eckert s'est toutefois montré beaucoup plus prudent sur les retombées fiscales du transfert.

"Quand on dit que tout ça est une bonne affaire pour l'Etat français qui va encaisser les impôts, c'est vraiment loin d'être aussi simple que ça", a-t-il affirmé à l'AFP.

"J'ai toujours eu le sentiment, quand j'ai eu à regarder des affaires concernant des sportifs de haut niveau, qu'il y a peu de revenus fiscaux derrière tout ça, d'autant plus qu'il y a toujours des montages", a-t-il souligné, précisant que le droit à l'image, par exemple, "génère peu de ressources à l'Etat français".

Et à condition aussi que Neymar "ne trouve pas de stratagème fiscal à la Ronaldo pour ne pas payer d'impôts...", a tweeté la porte-parole France de l'ONG Oxfam, Manon Aubry.

L'attaquant-vedette du Real Madrid et du Portugal, soupçonné d'une fraude fiscale à hauteur de 14,7 millions d'euros, a d'ailleurs été convoqué lundi par la justice espagnole en vue d'une mise en examen.

M. Darmanin a garanti que ses services allaient analyser de près le montage financier du transfert. Il est vrai que Neymar a déjà été condamné en mars 2016 par la justice brésilienne à payer une cinquantaine de millions d'euros pour fraude fiscale, amende considérablement réduite par la suite en appel.

Le joueur de 25 ans est aussi dans le collimateur de la justice espagnole concernant les conditions de son transfert au Barça en 2013.