Bafta Awards : le palmarès de la cérémonie «

Engagés contre les abus sexuels, les Bafta Awards, qui se sont déroulés à Londres, ont récompensé plusieurs têtes d’affiches du cinéma britannique.

Meilleur acteur : Gary Oldman pour son rôle dans "Les heures sombres"

Meilleure actrice : Frances McDormand pour son rôle dans "Three Billboards : les panneaux de la vengeance"

Meilleur film : "Three Billboards: les panneaux de la vengeance"

Meilleur réalisateur : Guillermo del Toro pour "La forme de l'eau"

Meilleure actrice dans un second rôle féminin : Allison Janney pour son rôle dans "Moi, Tonya"

Meilleur acteur dans un second rôle masculin : Sam Rockwell pour son rôle dans "Three Billboards: les panneaux de la vengeance"

Star montante : Daniel Kaluuya pour son rôle dans "Get Out"

Meilleur scénario original : "Three Billboards: les panneaux de la vengeance"

Meilleur scénario adapté : "Call me by your name"

Meilleur documentaire : "I am not Your Negro"

Meilleur film d'animation : "Coco"

Meilleur film en langue étrangère : "Mademoiselle"

Meilleur musique originale : "La forme de l'eau"