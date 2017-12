Baisse du nombre de chômeurs en novembre «

Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a baissé en novembre (-29.500, -0,8%), pour s'établir à 3,45 millions de personnes en métropole, soit son plus bas niveau depuis octobre 2014, selon des chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail. Il recule dans les mêmes proportions (-0,8%) en incluant l'outre-mer, pour un total de 3,71 millions de personnes inscrites en catégorie A (sans activité) sur les listes de l'opérateur public. L'indicateur stagne (-0,1%) en comptant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité au cours du mois (catégories B et C), à 5,61 millions en métropole et 5,92 millions en France entière