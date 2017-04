La station de l'Alpe d'Huez accueille une étape du championnat de France. Amateurs et professionnels sont répartis en trois catégories : bœuf, porc et poulet. Chaque équipe dispose de 2h30 pour proposer une recette originale. La finale se tiendra les 24 et 25 juin prochains à Saintes-Marie-de-la-Mer.