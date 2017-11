Beaucaire : la ville sans migrants «

Après le démantèlement de la jungle de Calais, Steve Briois, maire de Hénin Beaumont a créé une charte : "ma commune sans migrants ! " Un an plus tard, la plupart des communes FN ont adopté ce texte en conseil municipal. À Beaucaire, dans le Gard, malgré une requête en justice, cette charte symbolique et déclarative est toujours en vigueur. Un reportage de Stéphanie Rouquié et Laure Parra.