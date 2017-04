Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste «

Benoît Hamon, 49 ans, se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Ancien ministre de l'Education nationale et ancien ministre délégué à l'Economie sociale et solidaire et la consommation, le candidat a battu, en janvier 2017, Manuel Valls lors de la primaire de la gauche, en rassemblant 58,65 % des voix. Il représente le Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2017.

1. Instaurer un revenu universel d'existence pour des millions de Français en vue de pallier la raréfaction du travail. A l'origine, ce revenu universel, fixé à 750 euros, devait être versé à l'ensemble de la population. Mais face aux critiques, le candidat a revu la mesure dans son programme. Le revenu universel est désormais présenté comme un revenu censé renforcer le pouvoir d'achat de 19 millions de Français : les bénéficiaires du RSA, les étudiants, les indépendants et les salariés percevant jusqu'à 1,9 Smic.

2. Faire peser l'économie sociale et solidaire à hauteur d'au moins 20% du PIB en 2025, et mettre l'accent sur le "made in France" en réservant 50 % des marchés publics aux PME françaises. Le candidat veut aussi taxer les "super-profits" des banques, à hauteur de 5 milliards d'euros et permettre à la justice de poursuivre les fraudeurs fiscaux sans autorisation préalable du Fisc.

3. Abroger et remplacer la Loi El Khomri, revaloriser le SMIC, lutter contre "le salariat déguisé des entreprises ubérisées" et accroître les pouvoirs des salariés dans les entreprises.

4. Lancer une "vaste transition énergétique" : sortir du nucléaire, faire en sorte que 50% de la production énergique soit issue, d'ici 2050, des énergies renouvelables, interdire les perturbateurs endocriniens.

5. Mettre en place un service public du soutien scolaire "pour donner à tous les chances de réussir à l'école". Rendre la scolarisation obligatoire à partir de trois ans. Recruter 40 000 enseignants, dont 20 000 dans le primaire, et créer un "service public de la petite enfance" destiné à la garde d'enfants en cas d'horaires décalés.

Benoît Hamon est né le 26 juin 1967 à Saint-Renan, dans le Finistère. Très tôt, il s'engage auprès du Parti socialiste, et obtient une licence d’histoire à l’université de Brest. Il milite également au sein de SOS Racisme, et fait partie des fondateurs du Mouvement des jeunes socialistes en 1993. Il devient, en 1997, l’un des bras droits de Martine Aubry, ministre sous Jospin. Élu pour la première fois en 2004 au Parlement européen, puis porte-parole du Parti socialiste (de 2008 à 2012), il soutient la candidature de François Hollande avant d’être nommé ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire (de 2012 à 2014) puis ministre de l’Education nationale (d'avril à août 2014). En 2012, Benoît Hamon est élu député de la 11e circonscription des Yvelines mais doit abandonner ce mandat en raison de son entrée dans le gouvernement Ayrault. A la fin août 2014, il quitte le gouvernement par solidarité avec Arnaud Montebourg, après que les deux hommes aient vivement critiqué la ligne économique dictée par François Hollande. Il retrouve ainsi son siège de député des Yvelines. Le candidat crée la surprise en remportant, en janvier 2017, la primaire de la Belle alliance populaire face à Manuel Valls.

