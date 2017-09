Bordeaux : des cantines en grève contre la vaisselle en céramique «

Troisième jour de grève ce mercredi 27 septembre des agents des cantines de Bordeaux. Les municipaux manifestent contre le remplacement des assiettes en plastique, qu'ils considèrent comme beaucoup plus légères et discrètes. Mais les parents d'élèves accusent ces couverts de contenir du Bisphénol A, dangereux pour la santé. Une étude commandée par la mairie est pourtant rassurante : les taux seraient en dessous des normes. Principe de précaution oblige, la mairie revient pourtant en arrière. Reportage à Bordeaux d'Antoine Esteve et de Jérôme Rampnoux.