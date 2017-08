Bordeaux : la fermeture du pont de pierre fait des heureux «

Le célèbre pont de pierre de Bordeaux est fermé à la circulation des voitures depuis le 1er août. Pendant 2 mois, au moins, et peut être définitivement ensuite. Comme la maire de Paris Anne Hidalgo, Alain Juppé souhaite à son tour chasser au maximum les voitures du centre-ville. Ce pont emblématique, en phase de travaux de consolidation, est désormais livré aux transports en commun, aux cyclistes et et aux piétons. Et les associations écologistes crient victoire. Reportage Antoine Estève