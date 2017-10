Betclic est la dernière entreprise à avoir été séduite par les charmes de Bordeaux. Avec la ligne à grande vitesse lancée cet été, la ville est à peine deux heures de Paris et convainc de plus en plus les entreprises. La mairie se félicite de ces implantations, et c'est d'ailleurs depuis l'hôtel de ville que l'annonce a été faite. Un reportage de Louise Malnoy et Jérôme Rampnoux.