Brest : l'Otan s'entraîne dans le ciel breton «

Le "Tiger meet" est le nom d'un des plus importants exercices de l'aviation militaire en Europe. Treize pays Européens, en majorité membres de l'OTAN, y participent avec avions de chasse et hélicoptères, sur la base aéronavale de Landivisiau, près de Brest. 800 pilotes et techniciens apprennent à voler ensemble et affinent les stratégies militaires des missions en coalition, comme pour le Moyen Orient aujourd'hui. Les exercices se poursuivent à la pointe de la Bretagne jusqu'au 17 juin. Avec la participation des rafales de la Marine Nationale. Reportage embarqué de J.-M. de Cazes.