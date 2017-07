Bruno Le Maire annonce la nationalisation temporaire de STX «

Bruno Le Maire a annoncé, durant une conférence de presse à Bercy, que l'Etat avait décidé de faire jouer son droit de préemption : 33% du capital de STX appartient à l'Etat et le gouvernement veut augmenter cette participation pour devenir actionnaire majoritaire, il s'agit d'une nationalisation temporaire puisque Bruno Le Maire a précisé que STX n'a pas vocation à rester dans le giron de l'Etat. Coût de cette opération : 80 millions d'euros. Bruno Le Maire compte à présent négocier à nouveau avec le gouvernement italien et le groupe Fincantieri pour trouver un nouvel accord plus favorable, qui permettrait de préserver l'emploi sur les chantiers STX. Il s'agit d'une stratégie économique de protection des secteurs stratégiques, selon Bruno Le Maire.