Cambriolages : protéger au mieux son domicile «

Chaque année, lors des départs en vacances, la crainte des cambriolages augmente. Laisser son logement vacant trois semaines sans précaution augmente le risque d?une visite indésirable et donc d'une mauvaise surprise. Et pourtant, il existe des dispositifs simples pour s'en prémunir : Communauté des voisins vigilants, systèmes d'alarmes de plus en plus perfectionnés, patrouilles de police... De quoi diminuer le risque de cambriolage et partir zen en vacances. Reportage dans la métropole lilloise.