Canicule : 16 départements en vigilance orange «

Un total de 16 départements du Sud-Ouest et de la région parisienne ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France, provoquant l'activation par le ministère de la Santé d'une plateforme téléphonique d'information.

"On attend un épisode caniculaire qui est extrêmement précoce pour la saison, avec des températures extrêmement élevées". Douze départements de la côte Atlantique (Vendée, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Haute-Vienne, Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques) sont en vigilance orange, ainsi que Paris et les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis).

Pour l'instant, aucun record n'a été battu sur la France mais "cela sera à surveiller pour la journée de lundi", note le prévisionniste. Un épisode caniculaire se caractérise par des journées et des nuits chaudes pendant plus de deux jours d'affilée. A Paris, les températures atteindront 34°C lundi, 35° mardi et mercredi, avec des nuits entre 20 et 21°. Un léger épisode de pollution a débuté dimanche en Ile-de-France et devrait se prolonger lundi.