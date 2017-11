Carles Puigdemont : le parquet belge demande l'exécution du mandat d'arrêt «

Le parquet belge a demandé à la justice d'appliquer le mandat d'arrêt européen qui vise le dirigeant séparatiste catalan, réfugié en Belgique.

Le parquet belge a demandé vendredi à la justice de mettre en oeuvre le mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne à l'encontre du dirigeant séparatiste catalan Carles Puigdemont et de quatre ex-ministres de l'exécutif régional, ont annoncé leurs avocats.

"Le procureur a demandé la mise à exécution du mandat d'arrêt européen" devant le juge qui devra in fine statuer à ce sujet, a indiqué l'un des avocats, Christophe Marchand, devant des journalistes. La défense pourra "plaider le 4 décembre", a-t-il précisé, décrivant la première comparution à Bruxelles des ex-responsables de l'exécutif catalan comme "très sereine".

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a affirmé vendredi qu'il se plierait à la décision de la justice belge sur l'exécution du mandat d'arrêt européen émis par son pays à l'encontre du président catalan déchu Carles Puigdemont, en exil à Bruxelles.

"Je fais confiance au pouvoir judiciaire et, par-dessus tout, je respecte et me conforme à ses décisions (...) Si nous commençons à remettre cela en question, je ne pense pas que nous serons sur la bonne voie", a-t-il répondu en marge d'un sommet européen à Göteborg, en Suède, consacré aux questions sociales.