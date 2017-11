Ce site qui boycotte le Black Friday «

Alors que des records de chiffre d'affaire seront réalisés ce vendredi pour le Black Friday, certaines enseignes ont décidé de boycotter l'événement. C'est le cas du site de e-commerce de la CAMIF qui, et ce n'est pas banal, affiche porte close pour l'occasion. Aucune vente n'aura lieu ce vendredi. L'enseigne vend sur son site 75% de produits responsables respectueux de l'homme et de l'environnement, souvent made in France, et veut ainsi dénoncer la surconsommation. Elle propose même à ses clients de donner un objet à une association en ce jour d'hyper-promo. Reportage de Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decazes.