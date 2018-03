Ces femmes qui souhaitent être chefs d'entreprise «

Le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. L'occasion de s'intéresser à leur accès à l'emploi. De plus en plus d'entre elles créent leur propre entreprise mais la part des femmes chefs d'entreprise en France reste nettement inférieure à celle des hommes, alors des associations accompagnent ces femmes qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Exemple à Lille avec ce reportage de Damien Deparnay et Valentin Casanova.