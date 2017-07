Classes dédoublées : déshabiller Pierre pour habiller Paul ? «

C'était une des réformes éducatives d'Emmanuel Macron : dédoubler les classes de CP pour que les élèves ne soient plus que 12 par classe en REP+ (réseau d'éducation en zone prioritaire, ndlr) dès la rentrée prochaine. Mais pour les écoles en zone non prioritaire, cela pose un problème. Un reportage de Sophia Rousseau et Eléonore Korady.

Pour certaines écoles, cette réforme pose un problème. Dédoubler ces classes, c’est demander 1200 enseignants en plus. Ces postes ne sont pas créés et donc seront pris à des écoles en zones non prioritaires. Dans ces classes, les effectifs augmenteront et pourraient atteindre 30 élèves ou plus, c’est le cas de l’école primaire "Les Petits Princes" à Follainville-Dennemont.

Dans cette petite école des Yvelines, une classe fermera à la rentrée suite au départ d’un des enseignants. Les parents d’élèves sont persuadés que la cause de ce départ est la nouvelle réforme d’Emmanuel Macron. Pourtant, en mars, avant son élection, ils avaient été assurés qu’il n’y aurait pas de fermeture de classe. L’effectif d’une des classes de l’école passera ainsi à plus de 30 élèves.

Des parents d’élèves excédés

Pour les parents d’élèves, il est inadmissible que les effectifs de classe en zones non prioritaires augmentent. Les classes seront surchargées et il sera impossible de bien travailler pour les enfants.

A Follainville-Dennemont, les parents occupent l’école depuis 5 jours pour montrer leur mécontentement face à cette annonce. Ils prévoient également de se relayer pour faire classe et ne pas avoir à fermer la classe de primaire à la rentrée prochaine.

Le lundi 26 Juin, le ministre Jean-Michel Blanquer avait déclaré que "sur 4.000 créations de postes, l’Education nationale en consacrerait 2.500 en dédoublement des CP en REP+", dans un entretien à La Voix du Nord. Pas assez pour les syndicats de l’enseignement.