C'était une des réformes éducatives d'Emmanuel Macron : dédoubler les classes de CP pour que les élèves ne soient plus que 12 par classe en REP+ (réseau d'éducation en zone prioritaire, ndlr) dès la rentrée prochaine. Mais pour les écoles en zone non prioritaire, cela pose un problème. Un reportage de Sophia Rousseau et Eléonore Korady.