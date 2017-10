Climat tendu pour la rencontre Al Sissi-Macron «

Le président égyptien Al Sissi arrive en France pour une première rencontre avec Emmanuel Macron. Au menu des discussions, terrorisme, économie, mais aussi répression de la société civile. Les associations de lutte pour les Droits de l'Homme s'offusquent de cette réunion et mettent la pression sur Emmanuel Macron : depuis la prise de pouvoir d'Abdel Fattah Al Sissi en 2013, 60 000 arrestations et des milliers de disparus et de condamnés à mort sont à déplorer en Egypte.