Collège pollué à Vincennes : parents et professeurs mobilisés «

Les parents d'élevés et les professeurs du collège St Exupéry de Vincennes ont appris cette semaine que le collège est "pollué à 70%". Il va donc fermer ses portes, et les élèves vont devoir déménager. Mais les parents se mobilisent pour ne pas compliquer la vie de leurs enfants, tout en préservant leur santé. Reportage à Vincennes. Anne Maquignon et Jean Laurent Costantini.