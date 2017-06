Comment les sportifs gèrent-ils la chaleur ? «

Trois sportifs seraient morts le week-end dernier à cause de la chaleur dans la région de Béziers. Trois personnes, pourtant en bonne santé et jeunes : ils avaient entre 38 et 41 ans. Il est donc recommandé d'adapter ses efforts, mais aussi et surtout de choisir des horaires où la température est la plus douce. Soit le matin avant 8h, soit après 20h quand il fait plus frais. Il est aussi très important de s'hydrater avant, pendant et après l'effort.