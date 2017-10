Comment lutter contre les violences conjugales ? «

Les violences conjugales continuent de rythmer l'actualité. Vendredi, c'est le gardien du RC Lens, Nicolas Douchez, qui a été placé en garde à vue pour avoir agressé sa compagne. Les femmes, quel que soit leur milieu, restent les premières victimes des violences au sein des couples. Rencontre avec celles et ceux qui accompagnent les victimes dans l'un des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Un reportage de Somaya Labidi et Rosalie Charrier.